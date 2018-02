Alonso und Schneemann "Helden" im Winterwetter

Schlechtwetter hat am Mittwoch einen regulären Formel-1-Testbetrieb in Montmelo verhindert. Auch in Katalonien gab es einen Wintereinbruch, einzig der Spanier Fernando Alonso traute sich bei Schnee hinaus und drehte im McLaren eine Runde. Mercedes zitierte in seiner Presseaussendung am Abend denn auch keinen Fahrer, sondern "Karl Schneemann". Der freute sich und sorgte für heitere Auflockerung.

SN/APA (AFP)/JOSEP LAGO Alonso trotzte den Bedingungen