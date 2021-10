Als der "Herminator" eine Träne verdrückte

"50 Jahre Sporthilfe" sorgte für eine andere Gala - und einen großen Schlussakt: Hermann Maiers Ehrung für den "goldenen Moment".

50 Jahre österreichische Sporthilfe - was am 29. Oktober 1971 als gut gemeinte Unternehmung mit unsicherer Erfolgsperspektive begann, ist letztlich eine der größten Erfolgsgeschichten im heimischen Sport geworden. 50 Jahre Sporthilfe in Zeiten von Corona zu feiern - auch das war eine Herausforderung. Die Lösung: Man hat dieses Fest mit der heimischen Sport-Gala, bei der jährlich die heimischen Sportler des Jahres gekürt werden, verbunden. Denn: Die fand heuer auch zum 25. Mal unter der Schirmherrschaft der Sporthilfe statt.

...