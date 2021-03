Als "habe fertig" in München zur Legende wurde

Vor 23 Jahren hielt Bayern-Trainer Trapattoni die Wutrede.

Am 10. März 1998 trat Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni wohlvorbereitet vor die versammelte Presse. Der Italiener hatte sich akribisch auf diesen Moment vorbereitet, berichten Beobachter von damals. Ausgerüstet mit sieben, acht Spickzetteln startete Trapattoni damals eine Woche vor seinem 59. Geburtstag eine Abrechnung mit Teilen seiner Mannschaft. Die Wutrede von damals sollte legendär werden. Eröffnet wurde sie mit den Worten an die Journalisten: "Sind Sie bereit." Was danach folgte, hat mittlerweile Einzug in den Sprachgebrauch in vielen Bereichen des Lebens gefunden ...