Althea, der erste schwarze Superstar im Tennis

Eine Stimme gegen Rassenhass. Althea Gibson war im Tennissport einer der ersten Superstars und Wegbereiterin für schwarze Spielerinnen. Leicht hatte sie es nie.

Die Tenniswelt blickt ab Montag gespannt zu den Australian Open in Melbourne, dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Unvergessen ist aber noch immer eine Tennisspielerin, die es schaffte, entgegen dem Rassenhass in den USA die Tenniswelt zu erobern: Althea Gibson war die erste farbige Grand-Slam-Siegerin und der erste farbige Superstar in diesem Sport. Sie war die Wegbereiterin für folgende Stars wie Serena und Venus Williams oder für Arthur Ashe. 1957 und 1958 stand sie in der Weltrangliste ganz oben. Für damalige ...