Altstar Jagr unterschrieb bei Stammclub Kladno

Eishockey-Legende Jaromir Jagr ist wie erwartet zu seinem Stammclub Kladno zurückgekehrt. Der 45-jährige Tscheche hat am Mittwoch beim tschechischen Zweitligisten einen Vertrag unterschrieben. Am Nachmittag stand der obligate Medizincheck an, danach wird der Vertrag noch rechtzeitig vor Ablauf der Transferperiode am Mittwoch wirksam, berichtete die tschechische Nachrichtenagentur CTK.

SN/APA (AFP)/Sean M. Haffey Jagr geht wieder zurück nach Tschechien