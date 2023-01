Brock Purdy: "Mr. Irrelevant" greift in der NFL nach dem großen Titel

Führt Außenseiter Brock Burdy die San Francisco 49ers zum Super Bowl? Sein Werdegang in der NFL ist schon vor dem Halbfinale ein Märchen.

Brock Purdy ist "Mr. Irrelevant". Diesen ironischen Titel trägt jener Spieler in der National Football League, der im Draft, dem Auswahlverfahren für College-Talente, an der 262. und letzten Stelle ausgewählt wurde. Doch "irrelevant" ist Purdy längst nicht mehr. Denn der Quarterback ist bei den San Francisco 49ers bereits in seiner ersten Saison zum Stammspieler aufgestiegen. Nach den Verletzungen von Trey Lance und Jimmy Garoppolo übernahm der 23-Jährige am 13. Spieltag als Spielgestalter. Seitdem haben die Kalifornier kein Spiel mehr verloren. Führt "Mr. Irrelevant" die Niners gar zum größten aller Titel, dem Super Bowl?

Am Sonntag (21.00 Uhr/live Puls 4 und DAZN) gastiert San Francisco bei den Philadelphia Eagles, dem besten Team des Grunddurchgangs in der National Football Conference (NFC). Der Sieger trifft im Super Bowl zwei Wochen später in Glendale, Arizona, auf die Kansas City Chiefs oder die Cincinnati Bengals. Diese stehen sich in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr/live Puls 4 und DAZN) wie im Vorjahr im Endspiel der American Football League (AFC) gegenüber.

Während sich Eagles-Quarterback Jalen Hurts, der heuer zum Topspieler reifte, legitime Hoffnungen auf die Auszeichnung als wertvollster Spieler der Liga (MVP) machen darf, ist Purdy die Cinderella-Story der Saison. Der Youngster aus dem Umland von Phoenix, in dem in zwei Wochen auch der Super Bowl über die Bühne geht, ist kein gefeiertes Supertalent. Doch er ergriff die Chance und überzeugt in der von Chefcoach Kyle Shanahan sehr kreativ strukturierten Offense.

Purdy gewann nach fünf Siegen zum Ende der regulären Saison als erst dritter Rookie-Quarterback der Geschichte auch seine ersten beiden Play-off-Spiele. "Wir haben unsere Hausaufgaben zu ihm gemacht", versicherte Eagles-Chefcoach Nick Sirianni. "Ich habe sehr viel Respekt für ihn", ergänzte Hurts, der sich mit Purdy bereits auf College-Niveau duelliert hat. "Er hat sehr viel Mut. Für mich ist es keine Überraschung, dass er, wenn man ihm die Chance gibt, den Erfolg hat, den er jetzt hat."

In der Offense der 49ers spielt auch Star-Runningback Christian McCaffrey, der während der Saison von den Carolina Panthers verpflichtet wurde, eine zentrale Rolle. Der 26-Jährige kämpfte zuletzt mit Wadenproblemen. Die Chancen, dass er das NFC-Finale verpassen könnte, bezifferte McCaffrey aber mit "null Prozent". Zu viel steht auf dem Spiel - nämlich eine Super-Bowl-Teilnahme.