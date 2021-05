Amira Simon: Rekord-Prämie kommt vom Papa

Die Innerhofer-Zwillinge nehmen Kurs auf den Marathon. Im Leichtathletik-Nachwuchs glänzen die Fußballer-Töchter.

Überraschend war nur die Reihenfolge: Hans-Peter Innerhofer wurde vor Zwillingsbruder Manuel am Salzachsee 10.000-Meter-Landesmeister. 29:48,83 Min. und 29:49,59 waren jeweils persönliche Bestzeiten. Die Marschrichtung stimmt für die LC-Oberpinzgau-Athleten in Richtung Marathondebüt im September in Wien. Frauen-Landesmeisterin wurde Therese Wagenleitner (ASV Salzburg/42:26,93).

An selber Stelle wurden die U18-Landesmeister gekürt. Im Sog von Serienchampion Matthias Kaserer, der den Speer außer Wertung auf 64,04 Meter schleuderte, überbot Philomena Thalmann mit 37,60 Metern den U18-Landesrekord.

Landestrainer Richard Marschal freute sich ...