Anastasia Tichy überraschte sogar ihren Trainer

Der Semifinaleinzug des Schwimmtalents bei der EM in Rom war eine Sensation. Die 18-jährige Delfin-Spezialistin ist der SU Salzburg einst aus Berlin zugeschwommen.

Da hat sogar ihr Trainer gestaunt: Anastasia Tichy von der SU Generali Salzburg schaffte es bei der Schwimm-Europameisterschaft in Rom am Dienstag ins Semifinale über 200 Meter Delfin. Auf ihrer Paradestrecke schwamm die 18-Jährige in 2:14:00 Minuten im Vorlauf Salzburger Landesrekord und stieg als Zwölfte auf. Nach 2:14:59 im Semifinale belegte sie Platz 14 in der Endabrechnung.

"Damit habe ich nicht gerechnet", sagte Tichys Trainer Plamen Ryaskov. "Das war eine sehr starke Leistung nach einer durchwachsenen Saison für ...