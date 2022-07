Angeschlagener Roglic gab bei Tour de France auf

Der als Mitfavorit ins Rennen gegangene Slowene Primoz Roglic hat bei der Tour de France am Sonntag vor der 15. Etappe aufgegeben. Der 32-Jährige hatte in der ersten Woche der Rundfahrt bei einem Sturz eine Schulterluxation erlitten, war deshalb deutlich zurückgefallen und hatte seither mit den Nachwirkungen des Crashs gekämpft. Zuletzt spannte er sich im Jumbo-Team als Helfer für seinen führenden Mannschaftskollegen Jonas Vingegaard ein.

Mit der Aufgabe setzte sich Roglic' unglückliche Tour-Serie fort. 2020 hatte er das Gelbe Trikot am vorletzten Tag an Tadej Pogacar abgeben müssen und war hinter seinem Landsmann Zweiter geworden. Im Vorjahr musste er ebenfalls wegen Sturzverletzungen aussteigen. Sein nächstes Ziel dürfte die Vuelta a Espana im Spätsommer sein, die er zuletzt dreimal in Serie für sich entschieden hat.