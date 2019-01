Angeschlagener Thiem sagte für Davis Cup gegen Chile ab

Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team muss bei der Rückkehr in die Weltgruppe ohne seine Nummer eins auskommen. Dominic Thiem sagte für das Duell mit Chile am 1./2. Februar in Salzburg aus gesundheitlichen Gründen ab. Diese nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt getroffene Entscheidung gab Thiems Trainer Günter Bresnik am Mittwoch bekannt.

SN/APA (AFP/Archiv)/GLYN KIRK Thiem fällt aus gesundheitlichen Gründen aus