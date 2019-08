Anklage gegen Ex-DFB-Funktionäre im "Sommermärchen-Skandal"

Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat in der Affäre um die Fußball-WM 2006 Anklage gegen die früheren deutschen Verbands-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt erhoben. Zwanziger und Schmidt sowie Ex-FIFA-Generalsekretär Urs Linsi wird Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen. Niersbach wird die Gehilfenschaft zu Betrug angelastet, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

SN/APA (dpa/Archiv)/Arne Dedert Unter anderem Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sind angeklagt