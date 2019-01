Snowboard-Star Anna Gassser hat beim Slopestyle-Weltcup im schweizerischen Laax den Einzug in das Finale der besten sechs am Freitag deutlich verpasst. Die vergangene Woche am Kreischberg zweitplatzierte Big-Air-Olympiasiegerin landete am Donnerstag im Halbfinale an der elften Stelle. Nach nur 47,95 Punkten im ersten Lauf trat sie zum zweiten nicht mehr an.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Anna Gasser verpasste den Finaleinzug