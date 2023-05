Annemarie Moser rief - und die Sportprominenz zeigte sich am Court spendenfreudig

Statt einer großen 70er-Feier organisierte Österreichs Jahrhundert-Wintersportlerin ein Charity-Tennisturnier in Wien. Und sie kamen alle. Von den Fußballlegenden Herbert Prohaska und Toni Polster bis zur früheren Speed-Queen Renate Götschl. 24.500 Euro gingen schließlich an einen Kleinarler, der einen schweren Schicksalsschlag erlebt hatte.

Ganz still im Kreis ihrer Familie hat Skistar Annemarie Moser ihren 70. Geburtstag gefeiert. "Ich mag keine großen Feste mehr", betonte die Olympiasiegerin und mit sechs Siegen im Gesamtweltcup noch immer Rekord-Frau, die ihren "Runden" nun aber in den Dienst der guten Sache stellte: Sie lud eine große Schar prominenter Freunde und Wegbegleiter zu einem Tennisturnier auf die WAC-Anlage in Wien ein. Der Erlös kommt einem jungen Familienvater in ihrer Heimatgemeinde Kleinarl zugute.



Robert Hinterholzer (34) hatte sich mit Frau und Kind in Kleinarl ein Haus gekauft. Bei Reparaturarbeiten nur Wochen später stürzte er zwei Meter vom Dach seines Gartenhäuschens - und sitzt seither querschnittgelähmt im Rollstuhl. "Wir sind uns auf dem Wanderweg entlang unserer Ache begegnet und haben uns lange unterhalten", erzählt Annemarie Moser, "danach habe ich mir gedacht: Eine Charity zum 70er für Robert wär vielleicht was."

Zusammen mit dem ehemaligen ORF-Sportmoderator Hans Huber hatte Annemarie Moser das Turnier organisiert. Und alle sind sie am Montag gekommen: die Skiweltmeisterinnen Renate Götschl und Nicole Schmidhofer, die Fußballlegenden Herbert Prohaska, Franz Hasil, Gustl Starek, Toni Polster, Toni Pfeffer und Andi Herzog, Skisprunggröße Hubert Neuper, Speed-Ass Daniel Danklmayer, der erfolgreiche Rollstuhltennisspieler Nico Langmann, dazu viele Sponsoren und Vertreter aus Wirtschaft Sport, darunter Stiegl-Repräsentant Thomas Gstaltmaier, Gernot Uhlir, Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe, sowie STV-Präsident Christian Zulehner. Salzburgs "Mister Tennis" Erich Mild hatte die Funktion des Turnierdirektors übernommen. Bunt zusammengelost ging das herzlich, aber ehrgeizig geführte Doppelturnier über die Bühne, das schließlich Annemarie Moser und Clemens Trimmel in einem Matchtiebreak über Herbert Prohaska und Stefan Koubek als Sieger sah. Der größte Gewinner aber war Robert Hinterholzer, der mit dem Erlös von 24.500 Euro weitere Umbauten an seinem Haus für Barrierefreiheit finanzieren kann.