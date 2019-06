Anthony Davis wechselt laut Medien zu den L.A. Lakers

Basketball-Allstar Anthony Davis wird nach US-Medienberichten in der kommenden Saison für die Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen NBA auf Korbjagd gehen. Wie "ESPN" am Samstag (Ortszeit) berichtete, haben das Team aus Kalifornien und der Center der New Orleans Pelicans eine entsprechende Vereinbarung erzielt.

SN/APA (AFP/Getty)/ANDY LYONS Anthony Davis verlässt die New Orleans Pelicans