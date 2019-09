Antonio Brown auf Twitter: "Werde nie mehr in NFL spielen"

Der vor zwei Tagen von Super-Bowl-Champion New England Patriots entlassene Football-Profi Antonio Brown hat auf Twitter seinen Unmut zum Ausdruck gebracht. "Werde nicht mehr in der NFL spielen", kündigte der Wide Receiver unter anderem das Ende seiner Laufbahn in der US-Liga an. Sein Ärger richtete sich vor allem gegen Besitzer von NFL-Teams und gegen eine angebliche Doppelmoral.

SN/APA (AFP/GETTY)/Michael Reaves Von den Patriots entlassener Brown machte seinem Unmut Luft