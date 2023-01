"Anzeichen einer Besserung" bei NFL-Profi Hamlin

Nach seinem Herzstillstand in einem NFL-Spiel wird Footballprofi Damar Hamlin weiter auf der Intensivstation behandelt. Aus dem UC Medical Center in Cincinnati drangen am Mittwoch aber erste leicht positive Signale zum Gesundheitszustand des 24-Jährigen von den Buffalo Bills nach außen. "Damar bleibt auf der Intensivstation in kritischem Zustand, wobei gestern und über Nacht Anzeichen einer Besserung festgestellt wurden", schrieb sein Club auf Twitter.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/I Die NFL bangt weiter um Damar Hamlin

Es werde erwartet, dass Hamlin auf der Intensivstation bleibe und vom Gesundheitsteam kontinuierlich "überwacht und behandelt" werde. Zuvor hatte bereits Hamlins Marketingvertreter Jordon Rooney telefonisch der US-Nachrichtenagentur Associated Press gesagt, dass der Zustand sich in "eine positive Richtung" bewege. "Wir bleiben alle optimistisch", ergänzte Rooney. Mehr könne er auf Wunsch der Familie nicht sagen. "Ich weiß, dass er kämpft. Wir werden weiterhin beten", sagte Hamlins Onkel Dorrian Glenn dem US-TV-Sender ESPN. Ein Millionenpublikum sah am Montagabend, wie der Bills-Verteidiger im Spiel gegen die Cincinnati Bengals nach einem gewöhnlichen Tackle zusammenbrach. Sanitäter und Ärzte eilten auf das Feld und reanimierten ihn minutenlang, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auf dem Weg dorthin sei er ein zweites Mal reanimiert worden, sagte Hamlins Berater Ron Butler gegenüber ESPN. Glenn gab im US-Sender CNN weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand seines Neffen bekannt. "Zu wissen, dass mein Neffe auf dem Feld gestorben ist und sie ihn wiederbelebt haben, ist herzzerreißend." Der 24-Jährige sei weiterhin sediert. In dem Zustand könne er sich laut den Ärzten besser erholen, sagte Glenn. Und es gebe Grund zur Hoffnung: Hamlin benötige nun weniger Sauerstoff. Sorge habe man aber wegen einer möglichen Schädigung der Lunge. Deshalb werde er noch künstlich beatmet. "Sie versuchen, die alte Stärke der Lunge wiederherzustellen." Das Drama um Hamlin löste eine Flut von Mitgefühl und Unterstützung aus. In Cincinnati und vor dem Stadion der Bills wurden Mahnwachen abgehalten. "Wir beten für Damar und seine Familie. Momente wie dieser relativieren, was es bedeutet, dieses Spiel zu spielen, das wir lieben", teilte Football-Superstar Tom Brady via Twitter mit. Der 45-jährige Quarterback und erfolgreichste Spieler der NFL-Historie rief dazu auf, Geld für Hamlins wohltätige Stiftung zu geben. Und die Fans spendeten im Minutentakt. Auf der Plattform GoFundMe waren bis zum Mittwochmittag bereits mehr als sechs Millionen US-Dollar zusammengekommen. "Noch mal vielen Dank für eure Gedanken, Gebete und großzügige Unterstützung", schrieb Hamlins Familie zur Spendenaktion. Als Zeichen der Solidarität änderten einige NFL-Teams ihr Profilfoto in den sozialen Netzwerken - dort ist nun Hamlins Trikot mit der Nummer 3 und der Aufschrift "Pray for Hamlin" ("Betet für Hamlin") zu sehen. Die Partie zwischen Buffalo und Cincinnati wurde beim Stand von 7:3 für die Bengals abgebrochen. Wann das Spiel fortgesetzt wird, ist noch nicht klar. In dieser Woche wird dies aber nicht der Fall sein, wie die NFL bekannt gab. Für das kommende Wochenende ist der letzte Hauptrunden-Spieltag in der nordamerikanischen Football-Liga angesetzt. Sowohl Buffalo als auch Cincinnati sind bereits für die Play-offs qualifiziert, können aber noch ihre Ausgangspositionen verbessern.