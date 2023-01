Faszination Apnoetauchen: Atemlos im Glücksrausch

Wie lange kann man unter Wasser die Luft anhalten? Warum Taucher davon nicht genug kriegen können.

Ungewohnte Stille herrscht im Schwimmbad. Dort, wo sonst lautstarke Anweisungen der Trainer oder das Lärmen junger Wassersporttalente widerhallen, ist kein Mucks zu hören. Dabei herrscht durchaus Betrieb im Becken des Landessportzentrums in Rif. Ein ganzes Dutzend Menschen steht mit angespannten Blicken da und schaut aufs Wasser, einige haben Stoppuhren oder Kameras in der Hand. Was sie so konzentriert betrachten, wirkt auf einen unbedarften Beobachter irritierend. Da treibt ein Mensch mit dem Gesicht nach unten regungslos auf der Wasseroberfläche.

...