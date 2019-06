Argentinien bei Copa America doch noch im Viertelfinale

Argentinien hat bei der Copa America in Brasilien ein peinliches Ausscheiden in der Gruppenphase abgewendet. Im letzten Gruppenspiel setzte sich der zweifache Weltmeister am Sonntag in Porto Alegre gegen die Gastmannschaft Katar verdient 2:0 (1:0) durch. Ein frühes Tor von Inter-Stürmer Lautaro Martinez (4.) und ein später Treffer von Sergio Aguero (82.) brachten Lionel Messi und Co. den Sieg.

SN/APA (AFP)/CARL DE SOUZA Argentinien konnte ein peinliches Ausscheiden vermeiden