Argentinien mühte sich ohne Messi zu 1:0 in Marokko

Ohne ihren verletzten Superstar Lionel Messi hat sich die argentinische Fußball-Nationalmannschaft zu einem Pflichtsieg in Marokko gemüht. Vier Tage nach dem 1:3 in Madrid gegen Venezuela gewann die Albiceleste am Dienstag in Tanger gegen den Gastgeber mit 1:0 (0:0). Angel Correa erzielte in der 83. Minute den einzigen Treffer.

SN/APA (AFP)/FADEL SENNA Argentinien gewann in Tanger 1:0