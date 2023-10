Argentinien steht nach Überraschungssieg im Rugby-WM-Halbfinale

Argentinien hat zum dritten Mal das Halbfinale bei einer Rugby-Weltmeisterschaft erreicht. Der Außenseiter aus Südamerika siegte am Samstag in Marseille überraschend gegen Wales 29:17 (6:10) und trifft nun am Freitag auf den Sieger der Partie zwischen Irland und Neuseeland. Argentinien hat das Halbfinale schon 2007 und 2015 erreicht, den Titel aber noch nie gewonnen.

BILD: SN/APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON Tomas Cubelli wird von den Fans geherzt BILD: SN/APA/AFP/NICOLAS TUCAT Impressionen des Spiels. BILD: SN/APA/AFP/SYLVAIN THOMAS Impressionen des Spiels. BILD: SN/APA/AFP/PASCAL GUYOT Impressionen des Spiels.

Die Waliser hatten im vollen Stade Velodrome zur Freude von Tribünengast Prinz William zunächst alles im Griff und lagen schnell 10:0 in Führung. Doch danach kamen die Argentinier immer stärker auf und drehten das Spiel zu einer 12:10-Führung. Auch auf die erneute walisische Führung hatte die Mannschaft von Michael Cheika eine Antwort parat.