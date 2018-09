Argentinien und Brasilien gewannen erste Testspiele nach WM

Argentinien und Brasilien haben am Samstag ihre ersten Fußball-Länderspiele nach der verpatzten WM gewonnen. Rekordweltmeister Brasilien besiegte die USA mit 2:0 (2:0), Argentinien hatte auch ohne Star Lionel Messi beim 3:0 (3:0) gegen Guatemala keine Probleme. Uruguay bezwang Mexiko mit 4:1 (3:1). Brasilien siegte in New Jersey dank Treffern von Firmino (11.) und Neymar (43.).

SN/APA (AFP)/EDUARDO MUNOZ ALVAREZ Neymar zeigte all sein Können und traf zum 2:0