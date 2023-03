Arnautovic bei Bolognas 2:2 verletzt out

Marko Arnautovic hat am Samstag sein erstes Pflichtspiel seit fünf Wochen absolviert - und sich dabei neuerlich verletzt. Der österreichische Fußball-Teamspieler wurde beim Auswärts-2:2 seines Clubs Bologna gegen Salernitana in der 65. Minute bei einer 2:1-Führung der Gäste eingewechselt, 17 Minuten später musste er wieder vom Platz. Laut Bologna-Trainer Thiago Motto zog sich Arnautovic eine Prellung zu. Zunächst war von einer Muskelverletzung die Rede gewesen.

Eine Untersuchung beim Wiener soll Klarheit schaffen. Stefan Posch spielte als Rechtsverteidiger für Bologna durch. Bei Salernitana war Flavius Daniliuc ebenfalls über die komplette Distanz im Einsatz. Arnautovic war in den vergangenen beiden Liga-Partien nur auf der Bank gesessen. Ob der Stürmer nun für die EM-Qualifikationspartien am Freitag gegen Aserbaidschan und am darauffolgenden Montag gegen Estland ausfällt, ist offen.