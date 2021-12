Marko Arnautovic hat am Mittwoch mit Bologna einen 3:0-Auswärtssieg gegen Sassuolo gefeiert. Der österreichische Fußball-Teamspieler wurde in der 72. Minute ausgetauscht, sein Club verbesserte sich in der italienischen Serie A auf Platz zehn.

SN/APA/AFP/MIGUEL MEDINA Arnautovic und Bologna gewinnen bei Sassuolo