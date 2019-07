Arnautovic traf bei China-Debüt für Shanghai SIPG

Marko Arnautovic hat am Sonntag einen gelungenen Einstand in der chinesischen Fußball-Super-League gefeiert. Der ÖFB-Teamspieler erzielte bei seinem Debüt nach seiner Einwechslung per Kopf seinen ersten Treffer für seinen neuen Club Shanghai SIPG. Der amtierende Meister musste sich bei Chongqing Lifan allerdings mit einem 2:2 (0:1) begnügen.

