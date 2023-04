Arsenal im englischen Titelkampf nach 2:0 erneut nur 2:2

Arsenal hat im Rennen um den englischen Fußball-Meistertitel einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Tabellenführer musste sich zum zweiten Mal in Folge nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Eine Woche nach Liverpool gab es am Sonntag auch bei West Ham United nur einen Punkt. Die Londoner führen damit bei einem Spiel mehr nur noch vier Zähler vor Titelverteidiger Manchester City. In eineinhalb Wochen (26. April) kommt es in Manchester zum direkten Duell.

BILD: SN/APA/AFP/BEN STANSALL Arsenals Saka vergab gegen West Ham einen Elfmeter

Im Stadtduell mit West Ham führte Arsenal dank Toren von Gabriel Jesus (7.) und Martin Ödegaard (10.) früh 2:0. Den Gastgebern gelang durch Said Benrahma (33.) und Jarrod Bowen (54.) aber noch der Ausgleich. Arsenal-Star Bukayo Saka vergab beim Stand von 2:1 für die "Gunners" zudem einen Elfmeter (52.). Für den Spitzenreiter steht vor dem Schlager gegen ManCity am Freitag noch ein Ligaheimspiel gegen Schlusslicht Southampton auf dem Programm. Die "Citizens" hatten sich am Samstag gegen den Vorletzten Leicester City mit 3:1 durchgesetzt.