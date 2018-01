Arsenal nach 2:1 über Chelsea im Ligacupfinale

Arsenal hat das Finale des englischen Ligacups erreicht. Zwei Wochen nach dem torlosen 0:0 im Hinspiel setzten sich die "Gunners" am Mittwochabend zuhause mit 2:1 gegen Chelsea durch. Im Endspiel am 25. Februar im Londoner Wembley-Stadion wartet Manchester City, das schon am Dienstag mit einem 3:2 (gesamt 5:3) bei Zweitligist Bristol City weitergekommen war.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Xhaka ließ sich für das Siegestor feiern