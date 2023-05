Arsenal nach 3:1-Derbysieg zurück an der Tabellenspitze

Arsenal hat zumindest für einen Tag in der englischen Fußball-Premier-League wieder die Tabellenführung übernommen. Die "Gunners" setzten sich am Dienstagabend im London-Heimderby gegen Chelsea mit 3:1 durch und zogen damit um zwei Punkte an Manchester City vorbei auf Rang eins. Der Titelverteidiger, der zwei Spiele weniger ausgetragen hat, kann die alte Rangordnung am Mittwoch schon wieder herstellen, ist da in einem Nachtragsspiel zu Hause gegen West Ham United im Einsatz.

BILD: SN/APA/AFP/BEN STANSALL Jesus erzielte den dritten Treffer der 'Gunners'

Für die Truppe von Coach Mikel Arteta war der Erfolg im Prestigeduell ein ganz wichtiger, konnten doch nach vier sieglosen Partien, darunter zuletzt das bittere 1:4 bei ManCity, wieder einmal drei Punkte eingefahren werden. Damit wurde auch der Druck auf den bisherigen Leader im Titelrennen aufrecht gehalten. "Meine Spieler haben weiter das nötige Feuer im Bauch", hatte Arteta vor der Partie verlautet. Und das war dann auch auf dem Platz klar zu sehen. Arsenal diktierte das Geschehen im Emirates Stadium vor der Pause nach Belieben, Martin Ödegaard münzte die Überlegenheit mit einem Doppelpack (18., 31.) auch in Tore um. Zudem legte Gabriel Jesus (34.) einen dritten Treffer nach. Chelsea war damit gut bedient, konnte nach dem Seitenwechsel aber immerhin etwas mehr Gegenwehr leisten. Die Belohnung war der Ehrentreffer von Noni Madueke (65.) nach Kovacic-Vorarbeit. An der dritten Derby-Meisterschaftsniederlage in Folge änderte sich aber nichts mehr. Zudem setzte sich die aktuelle Misere fort. Die zwölftplatzierten "Blues" kassierten die sechste Pflichtspiel-Niederlage in Folge, neunmal gab es nun schon keinen Sieg mehr. Interimstrainer Frank Lampard hat also keinen Umschwung herbeiführen können.