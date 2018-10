Arsenal setzte Siegesserie mit 5:1 bei Fulham fort

Arsenal hat seine Siegesserie am Sonntag fortgesetzt. Das Team von Trainer Unai Emery entschied in der englischen Fußball-Premier-League das Londoner Derby bei Fulham mit 5:1 (1:1) für sich. Dank des neunten Sieges in Folge, dem sechsten in der Premier League, festigte Arsenal in der Tabelle seine Position in der Spitzengruppe. Das Topduo Manchester City und Liverpool traf am Abend aufeinander.

SN/APA (AFP)/ADRIAN DENNIS Lacazette machte in den richtigen Momenten Tore