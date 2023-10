Arsenal feiert 5:0-Sieg gegen Schlusslicht Sheffield

Arsenal hat in der englischen Fußball-Premier-League einen Pflichtsieg eingefahren. Die Londoner setzten sich am Samstag beim Schlusslicht Sheffield United klar mit 5:0 durch und rückten damit auf den zweiten Tabellenplatz hinter Tottenham vor. Brentford gewann unterdessen dank eines Kopfballtors von Verteidiger Ethan Pinnock und eines Last-Minute-Treffers von Bryan Mbeumo mit 2:0 bei Chelsea. Die teuer zusammengekauften "Blues" sind nur Liga-Elfter.

Die Wolverhampton Wanderers erkämpften sich mit ÖFB-Torjäger Sasa Kalajdzic ein gerechtes 2:2 (1:2) gegen Newcastle United. Für die Gäste traf Callum Wilson (22., 45.+4/Elfmeter) per Doppelpack, für die Wolves waren Mario Lemina (36.) und der Ex-Salzburger Hwang Hee-chan (71.) erfolgreich. Kalajdzic kam in der 77. Minute ins Spiel und holte beinahe einen Elfmeter heraus. Der 2,00-Meter-Mann wurde in der 90. Minute von Jamaal Lascelles im Stile eines Ringers zu Boden gerissen, der Pfiff des Schiedsrichters sowie ein VAR-Check blieben allerdings aus. Wolverhampton ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und derzeit Tabellen-Zwölfter.