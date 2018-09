Die AS Roma hat am Samstag das Derby gegen Lazio 3:1 (1:0) für sich entschieden. Damit kam die Roma dem Stadtrivalen bis auf einen Punkt nahe und liegt mit elf Zählern vorerst auf dem fünften Platz. Der eingewechselte Lorenzo Pellegrini brachte die Hausherren mit dem Halbzeitpfiff in Führung.

SN/AFP/FILIPPO MONTEFORTE Jubel bei den Spielern der Roma