Ashleigh Barty verpasste Sprung auf den Tennis-Thron

French-Open-Siegerin Ashleigh Barty ist am Samstag im Tennisturnier in Cincinnati im Halbfinale ausgeschieden und hat damit die Chance auf die Rückkehr auf Platz eins der Weltrangliste verpasst. Die 23-jährige Australierin verlor am Samstag gegen die 34-jährige Russin Swetlana Kusnezowa glatt in zwei Sätzen 2:6,4:6. Bei einem Sieg hätte Barty die Japanerin Naomi Osaka als Nummer eins abgelöst.

SN/APA (AFP/Getty)/Rob Carr Ashleigh Barty mit glatter Niederlage gegen Swetlana Kusnezowa