Athleten, die ein Tor öffneten

Als dem Kindergärtner Flügel wuchsen. Vor 35 Jahren erfand der schwedische Skispringer Jan Boklöv durch Zufall den V-Stil. Er war nicht der erste und nicht der letzte Revolutionär des Sports.

Es geschah am 30. Dezember 1986 während der deutsch-österreichischen Vierschanzentournee: Der bislang unbekannte Schwede Jan Boklöv belegte in seinem ersten Weltcupwettkampf den zwölften Platz. Trainer, Konkurrenten, Zuschauer staunten. Der 20-Jährige aus dem nördlich des Polarkreises gelegenen Malmberget flog nicht mit parallel geführten Brettern vom Bakken weg. Nein, er zog die Latten nach dem Absprung auseinander, formte sie zu einem V und landete sicher im Auslauf. Er wusste in diesem Augenblick vor ziemlich genau 35 Jahren nicht, dass er mit seiner ...