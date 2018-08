Atletico musste sich in Liga-Auftaktspiel mit 1:1 begnügen

Atletico Madrid hat in der ersten Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft Punkte auf die Favoriten Barcelona und Real Madrid eingebüßt. In Valencia kam der Europa-League-Sieger am Montagabend nur zu einem 1:1. Angel Correa (26.) brachte Atletico nach Idealpass von Weltmeister Antoine Griezmann zwar in Führung, Spaniens Nationalstürmer Rodrigo (56.) glich für Valencia aber nach der Pause aus.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Atletico kam in Valencia nur zu einem 1:1