Auch 3. Partie der Schach-WM endet mit Remis

In der dritten Partie der Schach-WM in London haben sich Herausforderer Fabiano Caruana und Titelverteidiger Magnus Carlsen nach einem ereignislosen Verlauf wie schon in den ersten beiden Duellen den Punkt geteilt. Die Spieler wählten die gleiche Variante der Sizilianischen Verteidigung wie in der ersten Partie. Der US-Amerikaner Caruana wich zuerst ab, konnte seinen Gegner aber nicht überraschen.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Carlsen (r.) und Caruana halten sich gegenseitig in Schach