Auch in Bayern Schneechaos - München gegen Berlin fällt aus

Wegen ausgiebiger Schneefälle im Süden Deutschlands ist das Fußball-Bundesligaspiel von Meister Bayern München gegen Union Berlin am (heutigen) Samstag abgesagt worden. Der heftige Wintereinbruch sorgte auch am Münchner Flughafen für Probleme und zahlreiche Flugausfälle. Davon betroffen war auch Deutschlands Teamchef Julian Nagelsmann auf seinem Weg zur EM-Auslosung in Hamburg. Bis zur abendlichen Gala sollte Nagelsmann aber rechtzeitig eintreffen, so der DFB.

BILD: SN/APA/DPA/PETER KNEFFEL Verschneites München