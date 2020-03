Auch der Salzburg Marathon fällt Corona zum Opfer

Die für 17. Mai geplanten Salzburger Lauffestspiele wurden am Dienstag abgesagt.

Seit vielen Jahren gehört der Salzburg-Marathon zu den Fixpunkten im heimischen Sportkalender. Die 17. Auflage Mitte Mai kann aufgrund der Coronaviruspandemie allerdings nicht stattfinden. Am Dienstag gab Veranstalter Johannes Langer bekannt, dass die Lauffestspiele "unter Berücksichtigung der Empfehlung von Gesundheitsexperten" acht Wochen vor der geplanten Durchführung abgesagt werden müssten. Einen Ersatztermin gibt es nicht. "Die Idee einer Verschiebung der Veranstaltung um einige Monate mussten wir verwerfen. Es braucht Rahmenbedingungen, die in einer Stadt wie Salzburg nicht jederzeit zur Verfügung stehen. Außerdem ist der Terminkalender für die großen Läufe im Herbst schon sehr dicht", erklärte Langer, der betonte, dass man die Entscheidung über die Absage nach intensiven Diskussionen und nur schweren Herzens getroffen habe. "Es ist aber eine Absage, die aus unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Gesundheit unserer Teilnehmer, Besucher und Helfer erfolgt ist. Als Veranstalter wissen wir um unsere Verpflichtung und unseren Anspruch zum Thema Gesundheit und Prävention", sagte Langer. Zu einem Rückschlag gehört auch, dass man sich sofort neue Ziele steckt. Die lauten nun: Jedermannlauf am 4. Oktober bzw. der Salzburg-Marathon 2021 vom 14. bis 16. Mai.

Bernhard Auinger, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt, stellte Hilfe in Aussicht: "Die Absage des 17. Salzburg-Marathon ist leider unausweichlich. Das tut mir als begeisterter Sportler und Läufer ganz besonders weh. Das gesamte Veranstaltungsteam hat so wie in den Jahren zuvor bereits viel Herzblut, aber auch finanzielle Ressourcen in die Organisation gesteckt. Daher werden wir jetzt als Stadt Salzburg rasche und unbürokratische Hilfestellung leisten."