Auch in Coronazeiten: Große Sportveranstaltungen scheinen unbeeindruckt stattzufinden

Skiweltcuprennen in Kitzbühel, Handball-WM in Ägypten oder Australian Open der Tennisprofis in Melbourne - die ganz großen Veranstalter scheinen der Coronakrise zu trotzen. Wie geht das?

SN/www.picturedesk.com Haben die Australian Open im Tennis oder die Hahnenkammrennen von Kitzbühel eigene Gesetze in Zeiten der Pandemie?