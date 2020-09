Fußball-Weltmeister Kylian Mbappe ist laut Medienberichten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Stürmer von Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain verpasst somit am Dienstagabend die Nations-League-Partie in St. Denis gegen Kroatien. Der 22-Jährige, der am Samstag Frankreichs Siegestreffer in Schweden erzielt hatte, ist der bereits siebente PSG-Profi, der positiv getestet wurde.

Quelle: Apa/Ag.