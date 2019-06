Daniel Auer hat im Rad-Straßenrennen bei den Europaspielen in Minsk die Bronzemedaille gewonnen. Der 24-jährige Steirer musste sich am Sonntag nach 180 Kilometern nur dem Italiener Davide Ballerini und dem Esten Alo Jakin geschlagen geben. Wie Jakin hatte Auer 16 Sekunden Rückstand. Es war die erste Medaille für Österreich in Minsk.

Quelle: APA