Von Höll bis Hörl: Auf der Jagd nach dem Goldenen Löwen

Leonidas-Wahl 2023/24: Welche Spitzenleistungen besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Die Siegerin der Leonidas-Wahl 2022/23 hieß Vali Höll. Und die 21-jährige Mountainbikerin aus Saalbach hat schon vorgesorgt, um vielleicht auch bei der nächsten Leonidas-Gala am 4. April 2024 wieder auf der größten Salzburger Sportbühne zu stehen. Höll verteidigte im August bei der Rad-WM in Schottland ihren Titel im Downhill und trägt damit ein weiteres Jahr das schmucke Regenbogentrikot. Außerdem rast sie dem Gesamtsieg im Downhill-Weltcup entgegen.

Weltmeisterin wurde auch Schützin Sylvia Steiner bei den Titelkämpfen in Aserbaidschan. Weil der 50-Meter-Bewerb jedoch keine olympische Disziplin ist, fehlt Steiner noch die Olympianorm für die Sommerspiele 2024 in Paris.

Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler jubelte Anfang Juli in der französischen Hauptstadt über WM-Silber wie über einen Sieg. Salzburgs Behindertensport-Ikone holte über 1500 Meter die insgesamt 13. WM-Medaille - und er bewies damit auch mit seinen 47 Jahren, dass er noch immer nicht zum alten Eisen gehört.

So jung wie noch nie zuvor ist die Mannschaft von Fußballmeister Red Bull Salzburg, die - abgesehen von der 0:1-Pleite gegen Blau-Weiß Linz - stark in die Saison 2023/24 gestartet ist. Als bester Torschütze konnte bislang Karim Konaté (6) glänzen, als Aufsteiger der Saison gilt Neo-Kapitän Amar Dedić. In der Champions League spielte sich insbesondere Torhüter Alexander Schlager ins Rampenlicht. Der gebürtige Salzburger, der seine fußballerische Ausbildung in der Red-Bull-Akademie genießen durfte, ist im Sommer zu den Bullen zurückgekehrt und hat sich beim 2:0-Sensationssieg gegen Benfica Lissabon gleich mit einer Weltklasseleistung vorgestellt.

Über sein erstes Europacuptor jubelte der Kuchler Matthias Seidl. Der Offensivspieler wurde zum besten Zweitliga-Kicker gewählt und wechselte daraufhin zum SK Rapid.

Im September feierte der 22-Jährige darüber hinaus sein Debüt im ÖFB-Team.

Bevor Salzburgs Wintersportlerinnen und -sportler um Leonidas-Seriensieger Stefan Kraft in die Saison starten, nach Weltcuppunkten und damit auch nach dem Goldenen Löwen jagen, gehört die Bühne noch den klassischen Sommersportarten. Ringen zum Beispiel: Der Walser Markus Ragginger gewann in der Gewichtsklasse bis

97 Kilogramm in eindrucksvoller Manier den Großen Preis von Deutschland. Oder Tennis: Lukas Neumayer spielte bei den Salzburg Open das Turnier seines Lebens und zog in sein erstes Finale auf Challenger-Ebene ein. Dort unterlag der Radstädter dem Steirer Sebastian Ofner, aktuell kratzt Neumayer in der ATP-Weltrangliste an der magischen Top-200-Marke. Elena Dengg von Sanjindo Bischofshofen zeigte ihr großes Judotalent bei der U21-Europameisterschaft in Den Haag, wo sie starke Dritte wurde.

Deutsche Meisterin mit dem Frauenteam des FC Bayern München wurde Sarah Zadrazil, die Siegerin der Leonidas-Wahl 2019. Und last, but not least konnte auch Beachvolleyballer Julian Hörl aufzeigen: Der Saalfeldner feierte gemeinsam mit seinem Partner Alexander Horst in Espinho seinen ersten Finaleinzug auf der World Tour.