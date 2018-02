Aufatmen bei Rapid - LASK als "Lieblingsgegner"

Rapid hat den Abwärtstrend in der Fußball-Bundesliga am Samstag gestoppt - und das beinahe programmgemäß gegen den "Lieblingsgegner". Mit dem 2:0-Heimsieg über den LASK fuhren die Hütteldorfer binnen zehn Monaten den vierten Pflichtspiel-Sieg in Folge gegen die Linzer ein und beendeten nach drei Partien ohne vollen Erfolg und fünf sieglosen Auftritten im Allianz Stadion ihre Misserfolgsserie.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Rapid beendete Misserfolgsserie