Aufatmen bei Red Bull Racing in Miami

Nach den massiven Vortagesproblemen von Max Verstappen hat der Samstag bei der Formel-1-Premiere in Miami bei Red Bull Racing Aufatmen gebracht. Sergio Perez erzielte im dritten und letzten Training in 1:30,304 Min. Bestzeit vor dem WM-Führenden Charles Leclerc im Ferrari (+0,194). Verstappen war Drittschnellster nachdem er auf dem Weg zur Bestzeit zwei Minuten vor Schluss einen Dreher verzeichnete.

In der WM führt Leclerc vor dem fünften Saisonrennen 27 Punkte vor Weltmeister Verstappen, beide haben bisher je zwei Rennen gewonnen. Das Miami International Autodrome gibt 2022 sein Debüt im Rennkalender. Rund um das Hard Rock Stadium, der Heimat des Football-Teams Miami Dolphins, ist eine 5,412 Kilometer lange und zunächst noch sehr rutschige Strecke gebaut worden.

Wegen eines Unfalls von Esteban Ocon war deshalb auch die dritte und letzte Übungseinheit erneut für mehrere Minuten unterbrochen. Der Franzose krachte mit seinem Alpine in die Streckenbegrenzung. Schon am Freitag hatte es drei Rote Flaggen in den Trainings gegeben.

Das Qualifying um die Startaufstellung für das Rennen beginnt um 22.00 Uhr MESZ.