Auftakt-Aus für Thiem bei US Open in New York

Dominic Thiem ist am Dienstag gleich in der ersten Runde der mit 57,238 Mio. Dollar dotierten US Open in New York ausgeschieden. Der Weltranglisten-Vierte, der vor dem letzten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres lange mit einem viralen Infekt zu kämpfen hatte, konnte nicht seine beste Leistung abrufen und unterlag dem kampfstarken Italiener Thomas Fabbiano nach 2:23 Stunden mit 4:6,6:3,3:6,2:6.

Weltranglisten-Vierter Thiem schon bei US Open-Auftakt out