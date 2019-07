Auftaktniederlagen gegen Topduos für ÖVV-Beach-Damen

Alle drei österreichischen Damenteams haben zum Hauptbewerbsauftakt des Beach-Volleyball-Majors in Wien gegen hochkarätige Gegnerinnen Niederlagen bezogen. Sie haben aber in ihren zweiten Gruppenspielen am Mittwochnachmittag gegen die Verliererinnen der Parallelpartien noch die Möglichkeit, mit Siegen den Aufstieg in die K.o.-Phase zu schaffen.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ ÖVV-Duo Plesiutschnig und Schützenhöfer