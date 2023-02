Augsburg dank Berisha-Tor 1:0-Sieger gegen Leverkusen

Der FC Augsburg hat Bayer Leverkusen den nächsten Dämpfer in der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund kassierte der Arbeitgeber von ÖFB-Teamtormann Patrick Pentz am Freitag durch das 0:1 in Augsburg einen weiteren Rückschlag bei seiner zwischenzeitlich so vielversprechend anmutenden Aufholjagd unter Trainer Xabi Alonso. Ex-Salzburg-Stürmer Mergim Berisha erzielte per Kopf den einzigen Treffer (55.).

SN/APA/AFP/CHRISTOF STACHE Xabi Alonso war nicht zum Lachen zumute

Leverkusen kassierte nach zuvor fünf Siegen am Stück die zweite Niederlage nacheinander, die Pentz von der Bank aus sah. Der FCA, bei dem Ex-ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger Ersatz war, verkürzte als Tabellen-13. den Rückstand auf den Neunten Leverkusen auf drei Zähler.