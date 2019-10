Aus für Gastgeber Japan im WM-Viertelfinale gegen Südafrika

Gastgeber Japan ist bei der Rugby-WM im Viertelfinale ausgeschieden. Das Überraschungsteam des Turniers unterlag dem zweimaligen Titelträger Südafrika am Sonntag in Tokio 3:26 (3:5). Damit ist das Halbfinale komplett: Die Südafrikaner treffen am kommenden Sonntag in Yokohama auf Wales, das sich nach einer Aufholjagd hauchdünn mit 20:19 (10:19) gegen Frankreich durchsetzte.

SN/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOUL Bitteres Aus für Japan