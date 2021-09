Aussicht auf Olympia beflügelt Jakob Herrmann

Im Sommer sammelt der Weltklasse-Skibergsteiger Siege bei Bergläufen. Im Winter wird ein Konkurrent fehlen, der die Sportart wechselte.

Wenn andere im Sommerurlaub ausspannen, läuft Skibergsteiger-Profi Jakob Herrmann die Berge im Eiltempo rauf und runter. Am Wochenende holte der 34-Jährige den Sieg beim Skyrunning-Weltcupbewerb in Maria Alm (32 Kilometer, 2700 Höhenmeter), nur wenige Tage nach seinem Triumph beim Mezzalama Skyclimb (ITA/25 Kilometer, 5000 Höhenmeter). Weniger anstrengend, dafür ein emotionales Highlight wird das Programm dieser Woche: Am Donnerstag heiratet Herrmann seine Andrea.

Wie ordnen Sie die Erfolge in Ihrer "Zweitsportart" Berglauf ein? Herrmann: Es hat in Maria Alm ...