Australien besiegte bei Rugby-WM Georgien mit 27:8

Australien hat die Gruppenphase der Rugby-WM mit einem Sieg abgeschlossen. Die Mannschaft setzte sich am Freitag in Shizuoka/Japan gegen Georgien mit 27:8 (10:3) durch und führt die Tabelle der Gruppe D an. Mit einem Sieg über Uruguay kann der Zweitplatzierte Wales am Sonntag aber Australien noch von der Spitze verdrängen.

Georgien ist Rugby-Entwicklungsland