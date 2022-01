Australien widerruft Djokovic-Visum - Star muss abreisen

Australien hat dem am Flughafen in Melbourne gestrandeten Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic die Einreise verweigert und sein Visum für ungültig erklärt. Dem 34-jährigen Serben wurde in einem Regierungsbescheid mitgeteilt, dass er Australien am Donnerstag verlassen muss, berichtete Reuters am Mittwochabend. Djokovic will nun dagegen rechtlich vorgehen. Auch Serbiens Präsident Aleksandar Vucic intervenierte und bestellte den australischen Botschafter in Belgrad ein.

SN/APA/AFP/PATRICK HAMILTON Ob Djokovic seinen Titel verteidigen kann, ist mehr als ungewiss

Nach der Behördenentscheidung wurde Djokovic am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in ein Quarantänehotel in Melbourne gebracht, berichteten australische Medien. Er solle im Laufe des Tages mit einem Flug außer Landes gebracht werden, hieß es. Sein Vater Srdjan rief indes bereits zu einem Massenempfang für den Tennisstar in Serbien auf. "Unser Stolz, unser Novak kehrt zurück. Wir alle müssen ihn so empfangen, wie es sich gehört", schrieb er auf Instagram. Laut der australischen Grenzschutzbehörde (Australian Border Force) konnte der vermutlich ungeimpfte Djokovic nicht die notwendigen Unterlagen für eine Ausnahmegenehmigung zur Einreise vorlegen. In einer Erklärung hieß es, dass der Serbe keine geeigneten Beweise zur Erfüllung der Einreisebestimmungen vorgelegt habe und daher "das Visum anschließend storniert wurde". Australische Medien berichteten indes, Djokovics Team habe das falsche Visum beantragt. Der neunmalige Melbourne-Sieger hatte zuvor noch grünes Licht für eine medizinischen Ausnahme-Regelung erhalten, die ihn bei der Einreise von der Impfpflicht gegen Covid-19 befreit und ihm somit ermöglichen sollte, bei den Australian Open in Melbourne an den Start gehen. Der Weltranglisten-Erste war am Mittwoch mit einem Flieger aus Dubai kurz vor Mitternacht (Ortszeit) in Melbourne gelandet. Djokovic wurde nach seiner Ankunft allerdings mehrere Stunden auf dem Flughafen der Metropole festgehalten, nachdem die Grenzschutzbehörden erste Bedenken hinsichtlich des Einreisevisums geäußert hatten. Die Dokumente, die Djokovic vorgelegt hatte, sahen Medien zufolge medizinische Ausnahmen für Ungeimpfte gar nicht vor. Die daher kontaktierten Behörden des australischen Bundesstaats Victoria verweigerten ihm die Unterstützung. Sein Sohn sei stundenlang in einem bewachten Raum festgehalten worden, beklagte Srdjan Djokovic gegenüber serbischen Medien. In die Causa schaltete sich am Abend auch Serbiens Präsident Aleksandar Vucic ein, er bot dem Tennisstar in einem Telefonat seine Hilfe an. "Ganz Serbien ist mit Novak und unsere Behörden tun alles, um diese Schikane sofort zu beenden", erklärte Vucic, der den australischen Botschafter einbestellte. Die Causa könnte damit auch diplomatische Konsequenzen verursachen. Der australische Premierminister Scott Morrison erwiderte hingegen, dass niemand über dem Gesetz stehe. "Regeln sind Regeln, speziell wenn es um unsere Grenzen geht. Niemand steht über diesen Regeln." Auch Innenministerin Karen Andrews sprach Klartext: "Jede Person, die nach Australien einreisen möchte, muss unsere strengen Grenzbestimmungen einhalten", betonte sie. Die Regionalregierung des Bundesstaates Victoria und Tennis Australia könnten einem nicht geimpften Spieler zwar die Teilnahme an dem Turnier gestatten, die Grenzregeln würden jedoch von der Nationalregierung überwacht. Schon vor der Ankunft des 34-Jährigen in Australien hatte sich eine Welle der Empörung im Gastgeberland des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison aufgebaut. Die Ausnahme-Erlaubnis für Djokovic sorgte für "Zorn und Konfusion", wie es der Sender ABC nannte. Andere Äußerungen reichten von "Ohrfeige für alle Australier" bis "Schlag ins Gesicht für Millionen von Australiern". Australien hatte in der Pandemie auf besonders strikte Maßnahmen wie monatelange Lockdowns bei vergleichsweise moderaten Infektionszahlen gesetzt, verbunden mit strengen Einreisekontorllen. "Unsere starken Grenzregeln haben entscheidend dazu beigetragen, dass Australien zu den Staaten mit der niedrigsten Zahl an Covid-Toten zählt, und wir werden weiter wachsam bleiben", betonte Premier Morrison. Turnierdirektor Craig Tiley verteidigte die umstrittene Entscheidung, bat den 20-maligen Grand-Slam-Sieger aber um Aufklärung. Das Turnier startet am 17. Jänner in Melbourne. Nur Spieler und Spielerinnen, die gegen das Coronavirus geimpft sind oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung erhalten haben, dürfen daran teilnehmen. Am Dienstag hatte der Branchenprimus nach wochenlangem Schweigen und Zaudern mitgeteilt, dass er nun dank genau einer solchen Ausnahmegenehmigung nach Australien fliegen werde. Seinen Impfstatus hat er bisher nicht öffentlich gemacht. Djokovic hat die Australian Open bereits neunmal gewonnen und will als Titelverteidiger antreten. Bei einem Sieg würde er seine Konkurrenten Roger Federer und Rafael Nadal mit Grand-Slam-Triumph Nummer 21 hinter sich lassen.

