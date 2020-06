Austria Klagenfurt macht mit 2:1 bei BW Linz Boden gut

Der Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga könnte noch einmal spannend werden. Der Tabellenzweite Austria Klagenfurt feierte am Donnerstag in der 21. Runde der 2. Liga einen 2:1-Auswärtserfolg über Blau Weiß Linz und liegt damit neun Runden vor Schluss nur noch fünf Punkte hinter Spitzenreiter SV Ried, der am Mittwoch beim GAK überraschend 2:4 verloren hatte.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Klagenfurter nahmen aus Linz 3 Punkte mit

Matchwinner für die Kärntner war Oliver Markoutz. Der Offensivspieler erzielte beide Treffer der Gäste (28./Elfmeter, 59.). Für die Linzer, bei denen Tobias Messing in der 88. Minute Gelb-Rot sah, hatte Philipp Pomer in der 54. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen. Quelle: APA